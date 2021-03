Ingredienti per 2 persone

Procedimento

Premessa: in questa ricetta vanno innanzitutto preparati tutti gli ingredienti, in modo che quando gli asparagi saranno cotti e intiepiditi, siano pronti per essere assemblati.

1. Tritate grossolanamente le noci di macadamia e fatele abbrustolire in una padella (senza aggiungere olio). State attenti perché si bruciano facilmente dunque quando iniziano a dorarsi abbassate la temperatura e giratele spesso. Tenetele poi da parte.

2. Lavate il prezzemolo, e spezzate grossolanamente le foglie.

3. Spremete il limone e mettete il succo in un barattolo con chiusura ermetica assieme all’olio di oliva ed un pizzico di sale.

4. Tagliate le uova sode a pezzettini.

5. Sbriciolate la feta.

6. Lavate molto bene gli asparagi, asciugateli, poi sbucciateli dalla metà verso il basso e tagliate l’estremità che è dura/legnosa. Tagliateli a tocchetti di circa 3 cm.

7. Mettete un filo d’olio in padella e quando sarà caldo aggiungete gli asparagi. Fateli cuocere a fuoco vivo per 3 minuti circa, devono essere ancora croccanti. Girateli spesso onde evitare che si brucino. Se vi piacciono un po’ più teneri, cuoceteli un attimo in più.

8. Impiattiamo: mettete gli asparagi su un piatto da portata, lasciateli intiepidire qualche minuto. Aggiungete l’uovo, poi la feta, il prezzemolo ed anche le noci di macadamia tostate.

9. Per finire, shakerate bene l’olio con il limone per creare un’emulsione e conditevi gli asparagi. Aggiungete un po’ di pepe se vi piace, e servite con del pane croccante.