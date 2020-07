Parliamo di cibo, evitando di cadere nella trappola delle ricette. Noi che siamo mendicanti di ostriche - non ci sono vie di mezzo: le si amano alla follia o le si detestano - in estate dovremmo affrontare un periodo di carestia, per via della leggenda che le vuole da consumarsi solo nei mesi dell’anno con la erre, da settembre ad aprile (e siccome la leggenda nasce in Francia, gennaio non conta, visto che in francese fa janvier).

Oddio, leggenda: lo scorso autunno è saltato fuori uno studio americano, firmato da due ricercatori del Museo di storia naturale della Florida, secondo il quale già 4 mila anni fa gli abitanti di un’isola al largo della Georgia consumavano ostriche solo nei mesi con la erre. Dovevano essere buongustai, perché almeno una cosa sembra vera: le ostriche in estate producono un liquido lattiginoso, dovuto alla riproduzione, che ne altera un po’ il gusto, a parere della maggior parte dei consumatori decisamente migliore nel corso dell’autunno e dell’inverno.

La questione del mancato consumo durante i mesi estivi è da ricondurre a due ragioni: la preservazione della specie, che in questo periodo si riproduce, e soprattutto un’usanza entrata in vigore in Francia nel 1759 durante il regno di Luigi XV, grande consumatore di questi molluschi.