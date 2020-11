Una piccola nota polemica, me la concedete? Le pubblicità delle merendine, quante volte mi hanno ingannata. Che per carità, sono buone, non lo metto in dubbio. Ma perché sembrano sempre essere colme di crema alla vaniglia, di marmellata o di crema al latte e poi quando le assaggi la crema la devi quasi cercare? Ah, che delusione. Quelle che mi hanno rattristito di più? Alcune brioches confezionate in cui la marmellata è praticamente inesistente, e così per disperazione devi per forza rincarare la dose spalmandole con altre cucchiaiate di marmellata che hai in casa. Il che non ha senso.

Ingredienti (per ca. 10-12 di fette)

Procedimento