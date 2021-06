La nuova cantina del Castello di Morcote

Quando si varca il cancello dell’azienda si entra in mondo che richiama ambientazioni lontane, tenute vitivinicole di grandi proporzioni, come se ne trovano in Francia o in Italia. Ecco, la nostra Toscana, il nostro Piemonte, possiamo ben dire di averlo qui sull’uscio di casa, dove la cura dei vigneti è estrema e i vini prodotti non temono il confronto con le etichette più blasonate del mercato.