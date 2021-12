Ci sono tradizioni che andrebbero rispettate, e quando arriva l’ultimo giorno dell’anno direi che sono proprio tassative. Soprattutto se sono ben auguranti per l’anno che verrà, meglio non andarsele a cercare e fare tutto come tradizione comanda. Indossiamo qualcosa di rosso, baciamoci sotto al vischio e mangiamoci le famose lenticchie. Non sia mai! Esagerazioni a parte, la maggior parte di noi a mezzanotte dopo il brindisi con bollicine a profusione si serve anche un bel piatto di lenticchie assieme al suo inseparabile compagno di viaggio, il cotechino. Ma se tra un bacio, un balletto e le decine di telefonate che puntualmente mandano in tilt tutto l’etere, ci si dimenticasse di addentare le lenticchie? Pensiamoci prima, a cena, o programmiamole per il primo dell’anno. Che tanto, m’han detto, fino allo scoccare della mezzanotte del primo di gennaio siamo ancora in tempo. Buon Anno Nuovo di cuore a tutti voi.

Ingredienti per 4 persone

Procedimento

1. Preparate la cipolla, la carota ed il sedano per il soffritto tagliandoli a pezzettini.

2. Mettete l’olio di cocco in una pentola, aggiungete le verdure e fatele cuocere qualche minuto (mescolate in modo che non attacchino/brucino).

3. Aggiungete le lenticchie, mescolate bene.

4. Aggiungete il curry, fate insaporire un attimo e poi aggiungete il brodo.

5. Portate a bollore un paio di minuti, poi abbassate la fiamma, coprite con un coperchio e lasciate sobbollire per 15 minuti.

6. Aggiungete la crema di cocco, mescolate bene.

7. Trasferite le lenticchie in un frullatore e frullate finché non otterrete una crema liscia.

8. Versate la vellutata nelle apposite fondine e guarnite con un gamberone (scottato in padella con olio di cocco e un pizzico di sale), qualche chicco di melograno, foglioline di timo fresco e qualche goccia di crema al cocco.