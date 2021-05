Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare i veli croccanti di fiori di zucchina, ripieni di code di scampi scottate, profumate alle scorzette di limone con datterini canditi.



Ingredienti

Fiori di zucchina

Scampi sgusciati

Scorza di limone

Olio per friggere

Olio d’oliva

Farina

Sale e pepe

Pomodorini datterini

Zucchero



Procedimento

Pelare i datterini, tagliarli a metà, cospargerli con un po’ di zucchero, aggiustare di sale e pepe e condire con un filo d’olio d’oliva.

Cuocere i pomodorini per una paio d’ore in forno a 80 gradi.

Tagliare a metà gli scampi e tenerli da parte.

Tagliare a metà, per il lungo, i fiori di zucchina, salarli e infarniarli.

Friggere i fiori di zucchina a 170 gradi finché diventano leggermente dorati e croccanti.

Far asciugare i fiori sulla carta assorbente.

Nel frattempo spadellare velocemente in olio ben caldo gli scampi salati e pepati.

Togliere gli scampi dal fuoco e condirli con un po’ di scorza di limone.

Prendere un fiore di zucchina e adagiarlo su di un piatto, posizionare uno scampo, aggiungere qualche pomodorino candito.

Ripetere l’operazione e terminare con un fiore di zucchina.



Suggerimento: a piacere aggiungere del basilico.