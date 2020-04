Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare i bocconcini di mandorle.



Ingredienti

3 albumi

320g farina di mandorle

220g zucchero

zucchero a velo

Un pizzico di sale



Procedimento

Sbattere leggermente gli albumi poi incorporare zucchero e farina.

Lasciare riposare 1 ora in frigo.

Formare delle palline e impanarle nello zucchero a velo.

Cuocere in forno statico a 180° per 6 minuti.