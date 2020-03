Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare i grissini fini.



Ingredienti

500g farina

285g acqua

17g Olio EVO

12g sale

15g lievito



Procedimento

Dividere la massa in 3 parti, metterla nella pellicola con un filo d’olio e lasciare lievitare a 50° per 30 minuti.

Preparare i grissini aiutandosi con del semolino, mettere su una teglia da forno con carta da forno.

Cuocere a 170° per 10 minuti.

Girare la teglia.

Cuocere ancora a 160° per 5 minuti.