Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare i mandorlati.



Ingredienti

300g burro

400g zucchero grezzo

5g cannella

150g mandorle a scaglie

150g zucchero



Procedimento

Fare ammorbidire il burro e mischiare il tutto.

Formare una mattonella dell’altezza di circa 2/3 cm.

Mettere in frigo e lasciare indurire.

Tagliare poi dei quadratini di 1/2 centimetri d’altezza e 2/3 cm di lato.

Cuocere a 180° ventilato per 10 minuti circa.