Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare i panzerotti fritti alla mediterranea.



Ingredienti per l’impasto

15 g lievito di birra

330 ml di acqua

600 g di farina

1 cucchiaio di olio extra vergine



Ingredienti per il ripieno

300 ml di passata di pomodoro

sale, olio extra vergine, origano q.b.

500 g di mozzarella



Procedimento per l’impasto

Sciogliere il lievito nell’acqua tiepida

Versare la farina in una bacinella.

Unire l’acqua con il lievito e l’olio e impastare bene.

Formare delle palline di 70/80 g.

Farle lievitare coperte da un panno fino al raddoppio del volume



Procedimento per il ripeno

Mescolare la passata di pomodoro con il sale, l’olio e l’origano.

Tagliare a dadini la mozzarella.



Procedimento per comporre il panzerotto

Stendere le palline di pasta su di un piano infarinato.

Ottenere dei dischi di circa 20 cm di diametro.

Mettere al centro dei dischi il pomodoro e la mozzarella.

Spennellare i bordi con acqua e chiudere bene i panzerotti.

Ripiegare il bordo verso l’interno e schiacciare con le dita o con una forchetta.

Friggere in olio ben caldo fino a doratura.



In alternativa è possibile cuocere i panzerotti al forno per 30 minuti a 180 gradi.