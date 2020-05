Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare i tortelli di pasta fillo ripieni.



Ingredienti

Pasta fillo

1 pomodorino dattero candito del piano di Magadino

1 cucchiaio di ricotta ticinese

Pesto di basilico

Sale, pepe

Olio d’oliva



Procedimento

Per ogni tortello partire con 2 strati di pasta fillo alla base.

Posizionare mezzo datterino, un cucchiaio di ricotta e ancora mezzo datterino.

Ricoprire con altri 2 strati di pasta fillo.

Chiudere i bordi con un po’ di acqua.

Cuocere a 180° a forno ventilato per circa 6 minuti.



Per il pesto

Frullare della foglioline di basilico con olio d’oliva.