Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare il jus di carne.



Ingredienti

500g ossa di vitello tagliate a pezzettini

2 carote pelate e tagliate a pezzettoni

2 cipolle pelate e tagliate a pezzettoni

100g sedano rapa tagliato a pezzettoni

1 pomodoro

5dl vino rosso o bianco

1 rametto di rosmarino

4 foglie di salvia

1 chiodo di garofano

10 chicci di pepe bianco

3l acqua o brodo di verdura



Procedimento

Fare rosolare con un filo d’olio le ossa di vitello in una casseruola.

(Ev. anche in forno a 180° per circa 30/40 minuti).

Una volta rosolate le ossa (devono diventare belle dorate) e non bruciate, toglierle dalla casseruola.

Pulire la casseruola e rimettetela sul fuoco con ancora un filo d’olio.

Aggiungere le verdure e fare rosolare a fuoco lento.

Una volta appassite aggiungere il pomodoro e far rosolare ancora il tutto qualche minuto.

Aggiungere la metà del vino e fare ridurre il tutto.

Aggiungere poi l’altra metà del vino e fare ancora ridurre il tutto.

A questo punto abbiamo ottenuto una bella glassa di vino e verdure.

Aggiungere le ossa, rimestare bene tutto e aggiungere l’acqua.

Aggiungere poi le erbe aromatiche e il pepe.

Lasciare cuocere 2/3 ore a fuoco lento e schiumare regolarmente.

Filtrare il tutto.