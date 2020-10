Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare il semifreddo ai cachi.



Ingredienti

2 tuorli

1 uovo interno

75 g di zucchero

2,5 dl di polpa di cachi

2,5 dl di panna montata



Procedimento

Montare i tuorli d’uovo.

Sciogliere in un pentolino lo zucchero con un po’ di acqua e portarlo ad ebollizione.

Versare lo sciroppo di zucchero nei tuorli.

Continuare a montare fino a riportare l’impasto a temperatura ambiente.

Aggiungere i cachi alla massa e mescolare delicatamente.

Aggiungere la panna montata e mescolare.

Versare il composto in una terrina o in delle formine monoporzione rivestite di pellicola alimentare.

Far riposare in congelatore.

Togliere dal congelatore 15/20 minuti prima di servire.