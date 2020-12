Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare il tortino al cioccolato.



Ingredienti

200 g cioccolato fondente

200 g burro

250 g zucchero

5 uova



Procedimento

Sciogliere cioccolato e burro a bagnomaria.

In una bacinella mischiare le uova con lo zucchero.

Unire al composto il cioccolato e il burro fusi e mescolare bene.

Versare la massa in una teglia e cuocere a 180 gradi in forno ventilato per circa 20 minuti.