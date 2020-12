Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare il vin brulè.



Ingredienti

1 litro di vino rosso

1/4 di litro di porto rosso

1/4 di litro di acqua

2 stecche di vaniglia

200 g di zucchero

1 scorza di arancia

2 scorze di limone

succo di un’arancia

succo di un limone



In un sacchetto di garza 10 g di zenzero, 10 g di cannella, 5 chiodi di garofano



Procedimento

Far sobbollire il vino con tutti gli ingredienti e far ridurre di circa la metà. Togliere il sacchetto di garza e filtrare il tutto.