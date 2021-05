Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare l’emulsione di centrifugato di asparagi verdi con uova affogate e olio all’erba cipollina.



Ingredienti

700 g di asparagi verdi

2 uova fresche

Aceto bianco

Sale

Olio di oliva

Erba cipollina

Olio di vinaccioli



Procedimento

Pelare gli asparagi e rimuovere la parte dura.

Cuocerli in abbondante acqua salata e risciacquarli in acqua fredda.

Centrifugare gli asparagi fino ad ottenere circa 5 dl di succo e tenere da parte.

Portare ad ebollizione acqua, sale e un po’ di aceto.

Abbassare la fiamma.

Aprire le uova e versarle nell’acqua prestando attenzione che il bianco crei una «camicia» attorno al tuorlo.

Cuocere per 3 minuti, togliere le uova dall’acqua e metterle in una bacinella.

Aggiungere pian piano il succo di asparagi e mescolare con un frustino.

Aggiustare di sale e pepe e aggiungere a filo l’olio d’oliva.

Filtrare l’emulsione con un colino.

Unire l’erba cipollina all’olio di vinaccioli e frullare il tutto.

Impiattare l’emulsione con alcune gocce di olio all’erba cipollina.

A piacere si possono inserire cubetti di tonno crudo, gamberetti, ricotta, puntine d’asparago saltate, pancetta rosolata in padella.