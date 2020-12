Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare la mousse al frutto della passione e la cialda al cocco per accompagnarla.



Per la mousse:

Ingredienti

120 g di zucchero

1,5 dl di acqua

2,5 dl di polpa di frutto della passione

Fogli di gelatina (4 pz.)

5 dl di panna



Procedimento

Fate bollire acqua e zucchero.

Mettete i fogli di gelatina in acqua fredda.

Aggiungete la polpa di frutto della passione.

Aggiungete i fogli di gelatina dopo averli strizzati.

Lasciate raffreddare il tutto e poi aggiungete la panna dopo averla montata.



Per la cialda:

Ingredienti

150 g di cocco grattugiato

150 g di zucchero al velo

75 g di farina

75 g di burro

120 g di latte di cocco



Procedimento

Mescolate tutti gli ingredienti.

Mettete la massa ottenuta in stampi al silicone o su carta da forno dando la forma che preferite.

Cuocete a 180° per 4-6 minuti.