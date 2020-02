Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare il

Bocconcino croccante al crudo di ricciola con maionese al wasabi



Ingredienti per i crackers

250g farina

80 ml acqua

45g olio EVO

sale

ev. erbette tritate



Procedimento

Mischiare tutti gli ingredienti e lasciar riposare 30 minuti

Spianare ca. ½ mm e formare dei tegolini 8x3 cm

Cuocere a 150° con forno ad aria per ca. 15 minuti



Ingredienti per la maionese

1 uovo intero

½ cucchiaino di senape dolce

1 spruzzo di aceto bianco/limone

Sale e pepe

Olio di girasole



Procedimento

Mischiare il tutto dopo di che mixare aggiungendo l’olio a filo

Continuare fino alla densità desiderata

Rettificare di gusto

Aggiungere la pasta di wasabi a piacimento



Terminare il tutto tagliando il filetto di ricciola a lamelle sottili. Condire con sale grosso, olio EVO.