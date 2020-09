Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare la spugna di cioccolato stella con coulis di lamponi.



Ingredienti

2 uova

20 g di zucchero

50 g di cioccolato fondente sciolto

35 g di farina

8 g di lievito in polvere

1 albume

Lamponi per il coulis e per decorare



Procedimento

Montare le uova con lo zucchero.

Aggiungere il cioccolato sciolto.

Setacciare la farina e il lievito e mescolarli con il composto.

Montare l’albume a neve ferma e incorporarlo delicatamente nella massa.

Inserire il composto in formine in silicone e cuocere al microonde alla massima potenza per 45 secondi.

Spezzettare la spugna ottenuta su di un piatto.

Guarnire con la mponi interi, coulis di lamponi e una pallina di gelato alla vaniglia.