Ecco gli ingredienti ed il procedimento per preparare questo piatto molto particolare che ci regala il nostro ospite stellato!

Ingredienti (per 1 spugna)

1 uovo 7g di acqua calda 25g di purea di verdure 12g di farina 4g di lievito in polvere

Procedimento

Montate il tuorlo e l’albume separatamente. In una terrina, mischiate la purea di verdure cotta con la farina, l’acqua e il lievito in polvere. Aggiungete a questa massa il tuorlo montato e l’albume montato mischiando delicatamente.

Coprite il tutto con della pellicola trasparente e lasciate riposare per 30 minuti.

Riempite infine degli stampini in silicone (8 cm di diametro e 2 cm di profondità) e cuocete per 40 secondi nel microonde alla massima potenza.