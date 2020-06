Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare la spuma di pesche al sifone con coulis di lamponi freschi.



Ingredienti per un sifone da mezzo litro

4 dl pesche cotte, frullate e passate

1 dl panna intera

1 carica di gas

Lamponi freschi



Procedimento

Preparare uno sciroppo con acqua e zucchero.

Tagliare le pesche in 4, togliere il nocciolo e cuocerle con la buccia.

Una volta cotte toglierle dallo sciroppo, pelarle, frullarle e passarle al setaccio.

Lasciar raffreddare e aggiungere la panna liquida.

Versare nel sifone, chiudere e immettere una carica di gas.

Scuotere bene il sifone e mettere in frigo per almeno un’ora.

Per il Coulis frullare semplicemente i lamponi senza aggiunta di zucchero.



Il consiglio dello chef

Servire con gelato alla vaniglia. Coulis nella fondina, pallina di gelato e sifonata di pesche sopra il gelato.