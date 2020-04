Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare le costine in cartoccio.



Ingredienti

Pezza di puntine (costine baby)

Sale

Pepe



Procedimento (versione 1)

Salare e pepare le puntine, chiuderle bene nella carta stagnola, fare attenzione a non bucarla.

Cuocere in forno (ventilato) per circa 2 ore a 130°.

Togliere dal forno, aprire il cartoccio ed eliminare tutto il grasso in eccesso.

Scaldare una padella con un filo d’olio e burro, aggiungere la pezza di puntine, fare rosolare bene il tutto. La puntina deve diventare bella marroncina e croccante.



Procedimento (versione 2)

Una volta tolta la carta stagnola, pennellare la pezza con un intingolo precedentemente preparato (miele, ketchup, senape, salsa worcester, peperoncino)

Scaldare il forno a 200° e rimettere la pezza per circa 10 minuti.