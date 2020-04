Ecco gli ingredienti e il procedimento per preparare le crêpes alla mousse di Toblerone.



Ingredienti per le crêpes

2.5 dl latte

3 uova

40g zucchero

scorza di limone grattugiata

40g burro fuso

100g farina



Procedimento

Mischiare tutti gli ingredienti.

Aggiungere piano piano la farina e mescolare energicamente.

Lasciare riposare in frigo, in un contenitore coperto, per circa 10 minuti.

Mescolare di nuovo energicamente e poi fare le crêpes in una padella antiaderente.



Ingredienti per la mousse

3 tuorli

3 uova intere

40g zucchero

600g toblerone

900g panna montata



Procedimento

Montare i tuorli assieme alle uova e allo zucchero.

Sciogliere il toblerone a bagno maria.

Aggiungerlo ai tuorli, alle uova e allo zucchero montati.

Mischiare delicatamente con la panna montata

Finire il tutto facendo dei «cannelloni» con le crêpes ripiene di mousse al toblerone.