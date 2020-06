Ecco una nuova ricetta proposta dallo chef stellato Lorenzo Albrici. Un dessert goloso a base di composta di rabarbaro, fragole con menta e gelato alla vaniglia.



Ingredienti per il rabarbaro alla vaniglia

450g di rabarbaro pelato

150g di zucchero

2 cucchiai di sciroppo di lamponi

1 bacello di vaniglia



Procedimento

Tagliare il rabarbaro in stanghette di ca. 10 cm

Mettere in un pirex con lo zucchero, la vaniglia e lo sciroppo

Cuocere a 60° gradi coperto per circa 2 ore e mezzo



Ingredienti per le fragole marinate

300g di fragole fresche

Succo di limone

2 cucchiaini di zuccheri

4 foglioline di menta tagliate a julienne



Procedimento

Tagliare le fragole

Marinarle con gli altri ingredienti

Lasciare riposare per un paio di ore mescolando di tanto in tanto



Una volta cotto il rabarbaro tagliarlo a lamelle e, con l’aiuto di un coppa pasta, metterlo al centro di un piatto.

Ricoprirlo con le fragole marinate e con una pallina di gelato alla vaniglia. Bagnare il tutto con il succo di rabarbaro formatosi durante la cottura.