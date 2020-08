Oggi apriamo nuovamente il cassetto dei ricordi. I ricordi dolci, e non parlo di amore, parlo di pasticceria. Esatto, di pasticceria e di grandi scelte, quelle che all’ora di merenda ti ponevano dinanzi agli occhi due opzioni.

Opzione uno: plunder alla vaniglia.

Opzione due: lumachina alle nocciole.

E così rimanevo con mia sorella davanti al vetro della pasticceria cercando di capire cosa scegliere. Oltretutto per mia sorella la scelta era più facile, lei preferiva le merende salate e dunque puntava alla focaccia ed il gioco era fatto. Che poi, parliamoci chiaro: cadevo bene in entrambi i casi, per carità. Probabilmente quando il pasticcere era stato generoso con la dose di crema alla vaniglia, prendevo il plunder, mentre se la lumachina abbondava di uvette (sì, a me piacciono), prendevo quella.

Non so dirvi statisticamente se ho scelto più volte il plunder o la lumachina, sta di fatto che la scelta della merenda è una cosa seria, soprattutto se le opzioni in ballo sono tutte così golose. Anzi, pensandoci: per «par conditio» prossimamente vi proporrò anche la ricetta dei plunder alla vaniglia, che ne dite? Così capiamo assieme una volta per tutte quale merenda sia quella che la «M» maiuscola. Oggi comunque l’hanno spuntata le lumachine, e ve le propongo con un ripieno un po’ diverso: quark e pistacchi. Ne prepariamo due belle teglie e per i prossimi giorni a merenda la scelta non si pone più.

» Difficoltà: media

» Tempo di preparazione: 20 minuti

» Tempo di cottura: 14 minuti

Ingredienti per circa 20 lumachine

Per l’impasto

» 300 grammi di farina per treccia

» 40 grammi di zucchero

» 1/2 cucchiaino di sale

» 1/2 cubetto di lievito fresco

» 1 dl di latte tiepido

» 1 uovo

» 40 grammi di burro a temperatura ambiente



Per il ripieno

» 250 grammi di quark (semigrasso o magro)

» 4 cucchiai di zucchero

» 80 grammi di pistacchi

» 80 grammi di mandorle macinate

» 1 cucchiaino di vaniglia in polvere

» 4 cucchiai di marmellata (gusto a scelta tra albiccoche, pesche, fragola)

» Zucchero al velo q.b.

Procedimento

Iniziamo dall’impasto: mettete la farina, lo zucchero ed il sale in una fondina, mescolate. Fate sciogliere il lievito nel latte tiepido, aggiungetelo poi alla farina assieme all’uovo sbattuto ed al burro ed impastate finché non avrete ottenuto un impasto liscio. Mettetelo nella terrina, coprite con un canovaccio inumidito e lasciate lievitare almeno 30 minuti.

Per il ripieno: mescolate il quark assieme allo zucchero, le mandorle macinate ed i pistacchi (precedentemente tritati grossolanamente).

Spianate l’impasto creando un quadrato, lo spessore deve essere minimo - circa 3 mm.

Tagliate il quadrato a metà. Spalmate due cucchiai di marmellata su ogni rettangolo di impasto, lasciando ovunque un bordo di 1.5 cm. Fate lo stesso con il ripieno al quark, spalmandolo sopra alla marmellata. Arrotolate i due rettangoli (dal lato più lungo), ritagliate delle fette dello spessore di circa 3 cm e disponetele su due teglie ricoperte con carta da forno (su una teglia sola starebbero troppo vicine e rischiano di attaccarsi in cottura). Lasciate lievitare le lumachine ancora per 30 minuti. Cuocetele poi in forno preriscaldato a 180 (ventilato) per 14-15 minuti. Lasciatele raffreddare e poi spolveratele con dello zucchero al velo.

