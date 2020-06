A questo punto uno spazietto nello stomaco si riforma all’improvviso e subentra una specie di legge tacita tra me e lui. Legge che recita quanto segue: io scelgo i miei dolcetti, lui prende ciò che rimane. Sembro cattiva? Assolutamente no, innanzitutto perché potete stare pur certi che lui al dessert nel frattempo non avrà rinunciato, e probabilmente avrà appena finito un tiramisù o un tortino al cioccolato. Secondariamente lui sa bene che se ci sono le mandorle al cioccolato o lo arance candite tra i dolcetti, e dovesse per caso sottrarle lui dal piattino, lo fulminerei all’istante e come minimo dovrebbe immediatamente metterci una pezza elemosinando un bis al cameriere. Piccole leggi tacite ben rodate, che consentono di finire le cene in dolcezza. Difficoltà : semplice Tempo di preparazione : 5 minuti Tempo di cottura : 5 minuti

Ingredienti

Procedimento

Prendete una padella (non troppo grande) e fatevi tostare brevemente le mandorle. State molto attenti perché bruciano in fretta dunque quando iniziano ad abbrustolirsi abbassate la temperatura e mescolatele spesso. Tenetele da parte, in una fondina.

Mettete poi il cioccolato nella stessa padella, e a fuoco bassissimo fatelo sciogliere. Questo passaggio normalmente andrebbe fatto a bagnomaria, ma io non ho mai la pazienza per questo procedimento (ahimé). Comunque facendolo sciogliere lentamente devo dire che il risultato è perfetto comunque.

Quando il cioccolato sarà sciolto completamente, aggiungete le mandorle e mescolate bene finché non saranno tutte ben ricoperte di cioccolato. Sistemate della carta da forno su un piatto grande da portata o su due piatti normali, e con l’aiuto di un cucchiaio create dei mucchietti di mandorle. A questo punto io le ho decorate con del cocco a scaglie che ho ridotto in pezzi piccolissimi in un mortaio, però potete anche usare del cocco grattugiato, o non metterlo del tutto (io l’ho messo più che altro per dare un tocco di colore).

Fate raffreddare i dolcetti in frigorifero, dove potrete poi conservarli in un recipiente ermetico per diversi giorni.