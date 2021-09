Quante torte avete assaggiato nella vostra vita? Impossibile contarle, è indubbio. Ma è altrettanto indubbio che nel momento in cui vi si chiede quale sia la vostra preferita, rispondete senza esitare, vero? C’è chi ama le torte cariche di crema, quelle che la fan da padrone ad ogni compleanno, magari ricoperte di glassa e decorate meravigliosamente. Oppure, dalla parte decisamente opposta, c’è chi urla a gran voce «crostata!»: semplice, croccante e decisamente più spartana. E poi c’è chi non tradirebbe mai la torta di mele, quella che fa profumare la casa con quel piacevolissimo abbraccio tra la vaniglia, il burro e le mele. Io sono tra queste persone. Perché le torte troppo cremose non mi piacciono, e nemmeno farei follie per una crostata (anche se, per carità, non disdegno mica). Ma la torta di mele, casalinga, quella si che mi convince. E mi convince pure la torta di carote, con la sua consistenza particolare, succosa e morbidissima esattamente come quella che vi propongo oggi: asprignola al punto giusto, saporitissima, e veloce da preparare. Torta alle mandorle e limone, benvenuta tra le mie favorite.