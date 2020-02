No, non siamo in zona “healthy”. Niente hashtag “stayfit”, “ricettasana”, “leggerezza”. Oh no, proprio per nulla. Che le vellutate son tanto buone, e pure gli smoothies color verde prato. Ma sono sempre più convinta che gli strappi alla regola siano stati creati apposta, proprio come le eccezioni. Servono per confermarle, le famose regole. E sempre continuando sull’onda di questo ragionamento del quale mi faccio portavoce, e trasferendolo in zona cucina, credo proprio che non si possa vivere troppo a stecchetto. Adoro le verdure, amo mangiare cibi integrali, cerco di inserire sempre dei frutti di stagione e delle noci nel menu quotidiano. Ma onestamente, non chiedetemi di rinunciare sempre ai dolci. Ci ho pure provato, la settimana senza nessun tipo di zucchero. Una settimana. Una. E sì, ho capito che si può stare senza dolci, certo. Non ho nemmeno fatto tutta le fatica che immaginavo. Ma dover fare il giro largo attorno al cioccolato fondente o alla granola fatta con lo sciroppo d’acero, ad una fetta di torta o ad un cucchiaio di miele, non credo che alla lunga sia pane per i miei denti. Un giusto equilibrio tra le cose, questa è l’ambizione. E quella di oggi è quella di addentare uno, ma che dico: una manciata di marshmallow ricoperti di cioccolato. Poi domani, green smoothie sia!