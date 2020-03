Ho questo piccolo problema. Che non sarebbe un grande problema se poi, anche solo rare volte, non si finisse per sprecare del cibo. È un tema che mi preme parecchio, perché passando diverso tempo ai fornelli mi sembra davvero un gran peccato non limitare gli sprechi. Ma ecco, a casa siamo in 4, e a volte far capire a tutti che non siamo al ristorante non è impresa facile. Mio figlio si accomoda a tavola ed esclama: “Ma mamma, io volevo gli spaghetti”. Mia figlia si accomoda a tavola e dice: “Ma mamma io volevo la carne”. Lui si accomoda a tavola e mi comunica che: “Amore tutte queste verdure non te lo ho mica chieste”. Scene di ordinaria e simpatica gestione gastronomica. I bimbi in un qualche modo li raggiro. Il vero problema è lui, che le vitamine ed i cibi troppo sani non riesce a concepirli. È più forte di lui, è troppo attratto da tutto ciò che goloso. Ma poi anche di quello, si stufa in fretta. E così la torta che mi commissiona, dopo due fette perde tutto il suo appeal. La granola come la desidera lui, con tanto cioccolato e poco cibo per uccellini (leggi: semini vari), dopo la terza colazione lo ha già stufato. E così mi ritrovo sempre con un sacco di cose da smaltire, congelare, o fargli mangiare sentendone di ogni. Lo so, lo so. Ci vorrebbe più rigore, mi sto attrezzando.