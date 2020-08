Le montagne si possono scalare, ammirare ed amare, tenderei ad escludere che possano suscitare indifferenza. Morfologicamente dividono ed uniscono allo stesso tempo, sono tanto un ponte quanto uno spartiacque, ed hanno un fascino così imponente da poter scatenare emozioni profonde. La Svizzera, un Paese carico di montagne meravigliose, fresche d’estate, innevate d’inverno. Catene montuose che raccolgono tradizioni contadine, importanti assi che collegano il nord al sud, e ci rendendo uniti nonostante le differenze linguistiche e le possibili influenze dei Paesi limitrofi. Ed il bello è che in Svizzera le montagne le possiamo pure mangiare. Chi di noi non lo ha mai fatto? Un bel pezzo di montagna, per esattezza la cima, staccata senza rimorso dalle altre alle quali è attaccata per finire direttamente tra le nostre fauci. Così, senza pensarci troppo. Ed una cima tira l’altra, questo è palesemente risaputo. Io di “Cervini” ne ho mangiati a metri da piccolina, e qualche cima me la mangio volentieri ancora ora.

Ingredienti per 4 persone

Procedimento

Fate fondere il Toblerone a bagnomaria, poi mettetelo in una fondina e lasciatelo raffreddare un pochino. Montate la panna finché non sarà ben ferma, tenetela da parte.

Montate l’uovo assieme al pizzico di sale dell’Himalaya (se usate il Toblerone fondente, unite anche il cucchiaio di zucchero).

Mescolate l’uovo assieme al Toblerone fuso, poi aggiungete delicatamente anche la panna montata, mescolando dal basso verso l’alto per non smontare troppo la mousse.

Riponetela in frigorifero per almeno 3 ore, poi suddividetela in 4 bicchierini e guarnite con della granella di pistacchio o, in alternativa, scaglie di cocco, lamponi freschi, scaglie di mandorle leggermente abbrustolite...insomma, potete sbizzarrirvi!