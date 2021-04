Dunque che si mangerà a Pasqua? Siete affezionati al capretto, al filetto in crosta o vi piace piuttosto fare un buffet con tante piccole squisitezze? Io, in questo periodo, più che a quello che si mangia in tavola sono affezionata a tutto ciò che crea un po’ di magia, e che grazie ai miei bimbi posso rivivere con entusiasmo assieme a loro. Si colorano le uova sode, si va a caccia di ovetti e coniglietti in giardino (noi abbiamo iniziato già da metà marzo, così, per allenarci). E poi il cestone con dentro la paglia, gli ovetti di zucchero di tutti i colori, le uova di cioccolato, i coniglietti giganteschi e pure le uova con dentro la sorpresa.