IIngredienti (per un litro di latte)

Procedimento

Mettete gli anacardi ammollo in acqua fresca per almeno 6 ore, meglio ancora per tutta la notte (in frigorifero). Sciacquateli bene, e metteteli in un frullatore potente assieme a 6 dl di acqua, la vaniglia, lo sciroppo d’acero e il sale dell’Himalaya. Frullate 2 volte per 30/40 secondi. Trasferite il latte in una bottiglia di vetro e aggiungete ancora 2-3 dl di acqua. Chiudete bene la bottiglia e agitatela bene. Se volete un latte più ricco e cremoso, aggiungete meno acqua.

Agitate sempre bene la bottiglia prima di consumarlo. Si conserva in frigorifero per 3-4 giorni.

NB: lo si può mangiare assieme ai cereali, nel caffè, o per preparare dolci. Se invece volete un latte più neutro da utilizzare in preparazioni salate, ad esempio per una zuppa di verdure e pollo al curry o per affinare delle vellutate, non mettete la vaniglia e nemmeno lo sciroppo d’acero.