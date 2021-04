È ciclico. Proprio ciclico. La ricotta, ad esempio. Ed i porri? Per non parlare delle barbabietole ed anche del grano saraceno. Tutte cose che devo per forza avere in frigo o dispensa in alcuni periodi, e che poi all’improvviso dimentico di amare alla follia. Perché ovviamente passo al prossimo grande amore e li trascuro. E così spesso mi ritrovo con degli ingredienti che in negozio non ho potuto lasciare sereni e beati sullo scaffale, ma che poi a casa restano li abbandonati in attesa che io li acciuffi e ne faccia qualcosa (nella fattispecie: cucinarli).

Loading the player... Guarda la presentazione della ricetta!

Questo destino tocca spesso anche al cottage cheese, perché ci sono settimane in cui ne mangio una confezione formato famiglia ogni giorno (e dunque ne compro a dozzine), per poi scordarmi della loro bontà segregandoli in fondo al frigorifero vicino al tristissimo barattolo dei sottaceti (quelli che pensavo di mangiare con la fondue al formaggio, che poi non ho comprato perché, abbiate pazienza, non ci si può sempre ricordare tutto). Ma, tornando ai fiocchi di latte, vogliamo dar loro una nuova golosissima vita? Sì, vogliamo.



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 3 minuti i pancakes, 20 minuti le fragole

Ingredienti (per 8 pancakes - 2 persone)

Per i pancakes :

200 grammi di cottage cheese naturale

100 grammi di farina

1 cucchiaino di lievito per dolci in polvere

Un pizzico di sale

2 uova grandi

2 cucchiai di zucchero



Composta di fragole :

500 grammi di fragole

2 cucchiai di zucchero

Vaniglia in polvere

Burro, ghee o olio di cocco per cuocere i pancakes

Zucchero al velo q.b.

Procedimento

1. Lavate le fragole e tagliate in 2 parti (o 4 parti se sono grandi). Mettetele su una teglia ricoperta con carta da forno ed infornate per circa 20 minuti nel forno preriscaldato a 190 gradi (sono pronte quando sono ben cotte ed iniziano a rilasciare il loro succo).

2. Sbattete leggermente due uova in una terrina, aggiungete i fiocchi di latte e lo zucchero. Mescolate.

3. Aggiungete anche la farina setacciata assieme al lievito ed un pizzico di sale. Mescolate finché la farina non sarà ben amalgamata.

4. Mettete una noce di burro (oppure ghee o olio di cocco) in un padella, e cuocete 2-3 pancakes per volta (la quantità per un pancake è un cucchiaio da minestra colmo). Cuoceteli circa 1 minuto per lato, finché non saranno ben dorati.

5. Servite i pancakes spolverandoli con dello zucchero al velo ed accompagnandoli con la composta di fragole.



NOTA: la composta di fragole è ottima anche per accompagnare un gelato alla vaniglia o farcire delle crêpes

Loading the player... Guarda il video con il procedimento!

©CdT.ch - Riproduzione riservata