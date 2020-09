Quando mi dicono che il tempo passa troppo in fretta, ragiono sul fatto che per me è ancora più vero da quando ho dei figli. Non che prima non scorresse, ma i bimbi ti fanno vivere tante scadenze prima archiviate. I preparativi per ogni festa (e dico Ogni Festa, Halloween compreso) iniziano settimane prima, e finito un evento partono i preparativi per il prossimo. E tra un bavaglino sporco che sparisce ed un pannolino che magicamente non serve più, li vedi crescere e vorresti fermare le lancette dell’orologio perché, nonostante la vita da mamma comporti anche qualche dolce fatica e una collezione (possibilmente piccola) di notti insonni, i figli sono tutto. Ed ogni giorno diventano un pochino più grandi, un pochino più indipendenti e un pochino meno mamma-centrici. Ed io mi ricordo come se fosse ieri, anzi oggi, tutti i momenti vissuti con loro. Dalla nascita al primo dentino, dal primo giretto in monopattino, al primo tuffo in piscina senza braccioli, gli scherzi che ci siamo fatti, gli spaventi che ci siamo presi.