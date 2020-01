Il mio primo incontro con il Flammkuchen narra di una delusione. Mattinata sulle piste da sci, temperatura stimata? Meno 15 gradi. Piedi? Li vedevo, ma non rispondevano più ai comandi da quanto erano congelati (abbiate pazienza, ai tempi non esistevano ancora gli scarponi riscaldati, gli scaldapiedi o le solette calde, al massimo si sarebbero potuti inserire degli spessi scaldamani bollenti, ma a quel punto nello scarpone entravano o loro o il piede...nel dubbio, si inseriva il piede). Naso che sfidava i piedi: ibernato pure lui. Bocca? Pressoché paralizzata dal gelo. Entriamo al calduccio al ristorante (uno nel quale personalmente non mi fermavo mai, però i miei amici lo conoscevano bene). “Flammkuchen per tutti?”. Con un filo di voce riuscii solo a chiedere cosa fosse (a mia discolpa posso dirvi che ero poco più che adolescente). Mi dissero “Ma sì dai, è qualcosa tipo una pizza”. Pizza? Non avrei potuto chiedere di meglio. E dunque sì, Flammkuchen sia. Faccio un inciso: quando ordino qualcosa al ristorante, me lo immagino, lo pregusto...e se mi portano qualcosa di diverso, o che non corrisponde alle mie aspettative, non è che mi arrabbi...ci rimango proprio male. Detto ciò, arrivò il tagliere. Va bene, non eravamo di certo a Napoli, ma una pizza senza pomodoro, senza mozzarella, e con i bordi piatti come un foglio di un qualsiasi block notes, non potevo tollerarla. Così rimasi ferma a contemplare questo piatto che mi avevano spacciato per pizza, ed invece non era nemmeno una sua lontana cugina. Ma la fame, si sa, ti fa guardare oltre le apparenze. E così mi misi il cuore in pace e assaggiai questa specie di sfoglia con una cremina bianca e dadini di speck. Fu in quel preciso momento che la capii che, a volte, la realtà poteva superare le aspettative e che da una prima, iniziale, delusione...poteva nascere una grande passione. In questo caso, passione Flammkuchen.