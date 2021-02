Ed alla fine mi sono decisa. E non pensate che sia stata una scelta immediata, le abitudini sono abitudini. E cambiarle, non è mica facile. Olio, senape al miele, rosmarino, sale e pepe sono da sempre il mio glorioso intruglio che lo rendono decisamente perfetto. Ma uscire dalla comfort zone, anche in cucina, è assolutamente necessario se si vogliono scoprire nuovi sapori e lasciarsi andare a nuove piacevoli scoperte.

Ingredienti (per 4 persone)

6 cosce di pollo

6 sovracosce di pollo

4 dl di latte di cocco

2 dl di passata di pomodoro

300 grammi di patata dolce già sbucciata

300 grammi di carote già sbucciate

1 cipolla grande

1 spicchio di aglio

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaio di curry

1 cucchiaio di garam masala (se non lo avete o non vi piace potete sostituirlo con un altro cucchiaio di curry)

Sale q.b.

Olio di oliva q.b.



Nota: va cotto in una casseruola in ghisa o comunque una casseruola con fondo spesso