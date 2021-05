Momento cena. Se non sono molto più che ben organizzata diventa tutto un lungo ed estenuante mercanteggiare. Aprono il frigo, io glielo chiudo. Cercano pure di intenerirmi coi loro musetti supplicandomi di poter mangiare la qualunque. Che poi io sta cosa ancora non l’ho capita: chissà per quale strano motivo, passano dal “Non abbiamo ancora fame” al “Se non mangio subito qualcosa svengo”. Ma credetemi, in tre secondi fanno degli scatti verso la dispensa che nemmeno Bolt. E lì devo essere prontissima, con delle proposte appetibili per intortarli finché la cena non è pronta. Perché latte e cereali o biscotti al cioccolato in quantità industriali, io li eviterei volentieri (loro evidentemente, no).