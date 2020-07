Lo chef

Claudio Bollini, classe 1986, frequenta la rinomata scuola Alberghiera di Stresa presso la quale si diploma e intraprende sin dall’inizio la sua carriera con passione, impegno e costanza, caratteristiche che lo accompagnano ancora oggi nella gestione del suo lavoro a 360 gradi. Lavora da subito in strutture di alto livello e prestigio, passando dalla Sardegna, da Sanremo e da St. Moritz fino al 2007, anno in cui approda al Bvlgari Hotel di Milano ed affina la sua esperienza. Nel gennaio 2011, a 25 anni, diventa chef del ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago (VA) dove rimane fino al 2014. A partire dalla stessa estate entra a far parte della famiglia Seven, al Seven Easy di Ascona.

Dal 2016 ad oggi è alla guida del Ristorante Seven di Lugano dove, con la collaborazione del suo team giovane ed affiatato, si sta facendo conoscere nel teatro luganese. Gli piace definire la sua cucina con 3 parole: semplice, essenziale ed efficace, ama gli accostamenti tradizionali, ma si diverte molto ad elaborarli a suo piacimento, aggiungendo personalità ed innovazione al piatto. La cura della materia prima è alla base della sua ricerca. Per Claudio Bollini, il piatto finale deve essere il giusto equilibrio tra gusto, bellezza e stupore, per lui e soprattutto per i suoi ospiti.