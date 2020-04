Polpette di polenta e funghi

Lo chef

Andrea Muggiano, classe 1978, è cresciuto con una forte passione per la cucina, che si è trasformata in lavoro ricco di soddisfazioni e riconoscimenti. Nel 2010 l’incontro con la famiglia Lucchini, oggi gestisce con orgoglio il ristorante Moncucchetto, abbinando tradizione e innovazione, storia e tecniche. Affiancato dal suo secondo Alessandro Piardi e dalla chef de partie Benedetta Rudel, crea piatti meravigliosi, utilizzando anche i prodotti dell’orto e i frutti della tenuta, nel rispetto delle stagioni. I suoi menù si basano su una profonda conoscenza della cucina, con aggiunta di grande sensibilità e fantasia. Materie prime e piatti della grande tradizione vengono riletti in chiave personale, fondendosi in uno stile di cucina contemporaneo tutto da gustare.

La ricetta

PREPARAZIONE

Mettere l’acqua a bollire in una pentola con una noce di burro, salare e versare a pioggia la farina di mais mescolando continuamente con una frusta.

Cuocere mescolando a fiamma bassa per almeno 1 ora, quindi aggiustare di gusto e riporla in un recipiente facendola raffreddare. Pulire i funghi, spazzolarli accuratamente con un pennello e tagliarli in fette non troppo sottili.

Tritare finemente il prezzemolo.

In una padella versare l’olio, aggiungere lo spicchio d’aglio spellato e leggermente schiacciato, lasciarlo profumare a fuoco dolce per qualche secondo ed unire i funghi.

Trifolare a fiamma viva, sfumare con il vino bianco e cuocere per 5 minuti circa.

A fine cottura eliminare lo spicchio d’aglio, aggiungere il prezzemolo tritato e regolare con sale e pepe.

Lasciar raffreddare i funghi e tritarli al coltello.

Mettere in una ciotola la polenta fredda, aggiungere i funghi trifolati e tritati quindi amalgamare il composto fino ad ottenere una massa omogenea.

Formare delle polpette, friggerle in abbondante olio di semi e servirle calde in un cono di foglia di vite in stile street food.