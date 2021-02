Vi piacciono le polpette? Io le trovo eccezionali, anche perché si possono fare praticamente con ogni ingrediente e sono ideali anche per riciclare verdure, patate o formaggi. Insomma, basta creare un composto abbastanza sodo, creare delle palline ed il gioco è fatto. Cuocerle in padella con olio o burro è forse la versione più golosa, ma anche il forno non va affatto sottovalutato: spennellando le polpette con dell’olio di oliva, risulteranno gustosissime e la cottura sarà certamente uniforme.

Loading the player... GUARDA LA PRESENTAZIONE DELLA RICETTA!

Negli anni ne ho provate di tutti i tipi, ad iniziare da quelle di manzo che qui a casa vanno categoricamente tuffate nella passata di pomodoro e servite con gli spaghetti, in perfetto stile americano. A quelle di verdure (con i broccoli sono assolutamente le mie preferite), alle patate con aggiunta di ricotta e poi ovviamente ci sono loro, quelle fatte con carne di pollo macinata e poco più. Anzi, mi correggo subito, il più c’è eccome: una panatura dal sapore nostranissimo che le renderà croccanti e golose. Avete mai provato a tuffare le vostre polpette nella polenta al posto del pangrattato? Se non lo avete ancora fatto, oggi vi do il modo per rimediare.



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Ingredienti per 4 persone

500 grammi di carne macinata di pollo

1 cipolla bianca (grande)

2 carote

4-5 cucchiai di parmigiano o grana grattugiato

sale e pepe q.b.

Polenta q.b.

Olio di oliva per spennellare



Opzionale:

Prezzemolo fresco tritato

Procedimento

Mettete la carne di pollo macinata in una terrina, conditela con del sale ed eventualmente del pepe.

Mescolate. Aggiungete poi la cipolla tagliata finemente e le carote grattugiate (anch’esse finemente).

Aggiungete anche il formaggio grattugiato e poi mescolate bene per amalgamare gli ingredienti.

Aggiustate di sale e pepe.

Se vi piace potete aggiungere anche del prezzemolo fresco tritato.

Mettete la polenta in una terrina.

Formate delle polpette grandi circa come una pallina di ping-pong, rotolatele nella polenta facendo sì che aderisca bene alla carne e poi sistemate le polpette su una teglia ricoperta con della carta da forno.

Quando avrete ultimato tutte le polpette, spennellatele con dell’olio di oliva e cuocetele in forno a 200 gradi per 20 minuti.

Sono ottime con della salsa piccante, agrodolce o una maionese al curry (che potete fare semplicemente mescolando questi due ingredienti).

Loading the player... GUARDA IL PROCEDIMENTO!

©CdT.ch - Riproduzione riservata