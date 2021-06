Non importa che siano di carne, di pesce, di verdura o di formaggio. Le polpette al sugo sono sempre un trionfo, non ci sono grandi discussioni. Scegliamo un ingrediente che funge da protagonista, lo amalgamiamo a del pane o pangrattato, delle uova, qualche aroma e chi ci ferma più? Ho sempre amato questo piatto, così semplice, gustoso e veloce da preparare. Inoltre, è anche un ottimo modo per utilizzare degli ingredienti che non sappiamo più come cucinare, il classico «svuota-frigorifero» insomma. Il composto deve essere abbastanza denso, per evitare che le polpette si sfaldino in cottura, per il resto: via libera alla fantasia! La ricetta che vi lascio oggi è creata con della ricotta nostrana, perfetta per questo tipo di preparazione perché è più corposa. Gustatele sia calde sia tiepide, con un bel pezzo di pane casereccio tostato ed un’insalata come contorno.