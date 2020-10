Avete letto bene, non ho scritto plum cake. Ho scritto proprio pound cake, che per intenderci potrebbe essere il suo cuginetto, forse quello un po’ meno conosciuto alle nostri latitudini. E non riesco davvero a capacitarmene. Ogni volta che lo preparo mi dico: “perfetto”. Non che i plum cakes non lo siano, ma il pound cake ha una marcia in più. Il suo nome deriva proprio dall’unità di misura che veniva usata per prepararlo, dove gli ingredienti erano presenti esattamente con il peso di un “pound” ciascuno (450 grammi).

Una torta decisamente mastodontica, alla quale sono state diminuite le dosi per poterla preparare nel canonico stampo da cake. Ma le proporzioni, quelle, rimangono invariate: la stessa quantità di farina, di burro, di zucchero e di uova. Capirete che, confronto al plum cake, questa torta rimane più burrosa e compatta. La prima volta che la mangiai ero proprio in Inghilterra dove, all’ora del tè, ricevetti anche una fetta di questo dolce. Buono? Di più. Adorabile direi, e fatto in casa credetemi che è ancora più buono.



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Ingredienti per uno stampo da cake di 25 cm

220 grammi di farina

220 grammi di burro ammorbidito

220 grammi di zucchero

4 uova

8 grammi di lievito per torte

1 pizzico di sale

La scorza di un limone biologico

Un cucchiaino di vaniglia in polvere



Per la glassa :

120 grammi di zucchero al velo

3 cucchiai di succo di un limone

Procedimento

Tirate fuori il burro dal frigorifero una trentina di minuti prima di iniziare a preparare la torta, in modo che sia molto morbido nel momento in cui lo utilizzerete.

Con le fruste elettriche, montate il burro assieme allo zucchero. Aggiungete poi la farina setacciata assieme al lievito, un pizzico di sale e continuate a lavorare il composto (sempre con le fruste elettriche).

Aggiungete il burro ammorbidito, la vaniglia e la scorza di limone.

Frullate finché non otterrete un composto omogeneo.

Rivestite uno stampo da cake di 25 cm di lunghezza con della carta da forno, versatevi il composto ed infornate nel forno preriscaldato a 170 gradi (modalità statica) per 40-45 minuti.

Fate la prova delle stecchetto, e se non è del tutto cotto infornate ancora qualche minuto.

Togliete la torta dal forno e lasciatela raffreddare prima di decorarla con la glassa al limone (che otterrete semplicemente mescolando il succo di limone assieme allo zucchero al velo).

Per dare un tocco in più ho aggiunto anche dei fiocchi di frutto della passione.

