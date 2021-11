La rassegna è in corso: si svolge dal 22 al 28 novembre presso la rete diplomatico-consolare italiana all’estero e si è affermata negli anni come una delle iniziative di punta per promuovere il meglio della filiera italiana agroalimentare e della tradizione eno-gastronomica, dimostrandosi uno dei pilastri della strategia di internazionalizzazione del Made in Italy.