La mia prima ricetta del 2022 non poteva che essere una bowl coloratissima. L’obiettivo rimane sempre e ancora quello di mangiare in maniera più sana e consapevole, abbondando con le verdure di stagione e cibi integrali. Vi sembra forse noioso? Ricredetevi immediatamente. Quando si iniziano ad esplorare altri prodotti ed un modo di nutrirsi più sano, ci si ritrova per forza a scoprire nuovi sapori e nuove combinazioni di alimenti che altrimenti non si avrebbe la voglia (ed aggiungo la fortuna) di cucinare. Partiamo dalla quinoa, la conoscete? Immagino che starete pensando: «Ah sì, quel piccolo cereale simile al couscous». Errore. Non è un cereale, sebbene la maggior parte di noi ne sia convinto. È una pianta erbacea, per intenderci simile alla barbabietola o agli spinaci, e gli Incas la definirono come la «Madre di tutti i semi». Coltivata principalmente nelle Ande del Sud America ad altitudini superiori ai 3.800 metri, il 2013 venne dichiarato dall’ONU l’Anno Internazionale della quinoa, e da quel momento l’interesse verso questo alimento crebbe drasticamente. Ma perché mai dovremmo far sì che finisca nella nostra dispensa, ed in seguito nei nostri piatti? Perché è un alimento altamente proteico, naturalmente privo di glutine ma carico di antiossidanti, fibre insolubili che aiutano il transito intestinale e ricco di minerali. Molto versatile, oggi ve lo propongo come base per una bowl nella quale metteremo delle verdure colorate e delle buone fonti di proteine. Il gusto non mancherà certamente, dunque seguitemi passo per passo e ringraziatemi in seguito.