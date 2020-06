Siete stufi del semplice riso bianco come contorno per i vostri manicaretti dal profumo orientale? Bene, oggi vi propongo un’alternativa sfiziosa che da un tocco in più alle vostre cene ispirate alla cucina asiatica. Avete mai provato a cuocere il riso in un mix di acqua e latte di cocco? No? Ma davvero? Allora dovete proprio porre rimedio ed attrezzarvi.

Loading the player... GUARDA LA PRESENTAZIONE!

A dire il vero bastano solo due ingredienti: del latte di cocco, e qualche spicchio di cocco per guarnire e dare un po’ di croccantezza al vostro “coconut rice”. Ci siamo, ecco tutto. Facilissimo e gustosissimo. A me piace mangiarlo con delle verdure o dei gamberoni al curry, ma sta bene anche come contorno per un dahl di lenticchie, del pollo in salsa teriyaki, oppure anche semplicemente come contorno veloce di un’insalata estiva. Se vi ho conviti, partiamo: oggi il vostro riso avrà un profumo esotico!



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Ingredienti (per 4 persone - contorno)

200 grammi di riso Jasmine

150 ml di latte di cocco

210 ml di acqua

1/2 cucchiaino raso di sale

Una manciata di spicchi di cocco

Procedimento

(Nota: ho usato del riso Jasmine con cottura 15 minuti.)

Iniziate sciacquando molto bene il riso sotto l’acqua corrente, finché quest’ultima non risulterà limpida.

Mettete l’acqua, il latte di cocco ed il sale in un pentolino. Mescolate.

Aggiungete il riso, mescolate brevemente e poi portate a bollore.

Togliete dal fuoco, abbassate la fiamma portandola a bassa temperatura (a casa mia le piastre vanno da 1 a 9, e per questa ricetta abbasso sul 2). Mescolate velocemente il riso, coprite il pentolino con il coperchio e fate cuocere 8 minuti. Togliete poi dal fuoco, e fate riposare altri 6 minuti con il coperchio in modo che il riso assorba quel poco di liquido che ancora rimane.

Sbriciolate grossolanamente gli spicchi di cocco e fateli abbrustolire in padella senza aggiungere grassi. Attenzione a non farli bruciare, devono solo dorarsi.

Sgranate delicatamente il riso e servitelo ben caldo guarnendo con il cocco.

Potete conservare il riso al cocco in frigorifero per un paio di giorni e riscaldarlo (in padella o microonde) con un goccio di acqua o latte di cocco prima di consumarlo.

Loading the player... GUARDA IL RISULTATO!

©CdT.ch - Riproduzione riservata