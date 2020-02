Bellinzona - «Sensi, sapori di terra e mare» era il tema di una cena di gala promossa dalla Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo (SSSAT) di Bellinzona al ristorante Castelgrande della Capitale. Non una cena qualsiasi, bensì un bell’esercizio che ha avuto per protagonisti i giovani dell’Istituto di alta formazione professionale di Rovereto e Levico Terme (Trentino).

Sono ormai cinque anni che le due scuole organizzano dei momentî di scambio: nel 2020 per esempio, sono stati i giovani allievi del Trentino a venire per primi in Ticino e la loro visita sarà ricambiata in maggio dalla delegazione ticinese. «Si tratta di esperienze molto arricchenti su diversi piani, quello professionale, ma anche quello della conoscenza reciproca personale e del territorio» dice Charles Barras, direttore della scuola ticinese.