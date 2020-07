Detto che sulla griglia si può cucinare praticamente di tutto, persino la frutta, la parte del leone la recitano sicuramente carne, pesce e qualche verdura. Quanto alla marinatura della carne, i pareri divergono tra favorevoli e contrari, ma in genere si sappia che la marinatura è preferibile per le carni bianche come quelle del pollame o del vitello, che cuociono rapidamente e rischiano di seccare. Rigorosamente da evitare, invece, secondo il nostro esperto: «Per me una buona carne va condita il meno possibile, un pizzicodi sale e pepe a fine cottura sono più che sufficienti per esaltarne il gusto». E le salse? Da bandire ad ogni costo secondo Ferriroli. Noi saremmo di parere leggermente diverso: mischiate un po’ di olio d’oliva ad un trito di erbette, un po’di aglio, anche una spruzzata di limone, sale e pepe e abbinate il risultato alla carne di manzo o di agnello, ne esalterete il sapore.

Da ultimo qualche regola per l’igiene: la carne cruda attira batteri indesiderati, specie quella di pollame. Lavarsi le mani dopo aver trattato la carne cruda (speziatura, marinatura, posatura sulla griglia) è indispensabile e vivamente raccomandato dal Laboratorio cantonale. Vanno lavati anche gli utensili di lavoro. Dopo aver toccato la carne marinata non leccarsi le dita e non utilizzare in seguito la marinatura restante come salsa fredda. Hamburger, salsicce e carne di pollo in particolare devono essere ben cotti e non presentare parti rosse. Infine, non utilizzare mai lo stesso piatto per la carne cruda e per quella già cotta e servire la grigliata su un piatto non ancora utilizzato e pulito.