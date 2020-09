Ho sempre vissuto il mese di settembre come un nuovo inizio. Forse anche più che il primo giorno di gennaio. La fine delle vacanze, l’inizio della scuola, le giornate che si accorciano velocemente, i colori che iniziano a cambiare. Sì, decisamente il mese di settembre lo associo ai nuovi inizi. Ed assieme ai nuovi inizi, ci sono anche i nuovi propositi. E dopo i lunghi mesi trascorsi così diversamente da ogni altra primavera/estate, direi che in questo settembre 2020 i buoni propositi possano essere diversi. Parlo ovviamente per me stessa, perché io un qualcuno ce l’ho, ma non voglio tediarvi con elenchi estenuanti dunque vi parlerò unicamente della parte legata alla cucina.

Voglio, anzi vorrei, limitare ancora di più l’acquisto di cibi confezionati (già ridotto ai minimi termini) ed acquistare possibilmente solo frutta e verdura locale e di stagione, per la salute, per l’ambiente e per sostenere il nostro commercio. E poi vorrei ritagliarmi del tempo per scoprire altri prodotti ticinesi che ancora non conosco, dai formaggi ai cereali passando per salumi e farine, sono infatti sempre più convinta che il nostro territorio sia così ricco di sorprese che potrei stupirmi ancora tante e più volte. E credetemi, si tratta davvero di un’affare win-win, dove entrambe le parti hanno solo da guadagnarci. Perché, senza voler cadere nella banalità, se c’è una cosa che ho ulteriormente capito negli ultimi mesi, è che siamo davvero tutti collegati, ed ognuno con un piccolo contributo può fare la differenza. Stare attenti a ciò che si acquista e porta in tavola per se stessi ed i propri cari, è un gesto d’amore al quale non si dovrebbe rinunciare. E nell’ottica della stagionalità e dell’homemade, vi lascio un’altra ricetta con un frutto di stagione per preparare una sfiziosa merendina ai vostri bimbi (piccoli o grandi che siano).



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 22 minuti

Ingredienti (per 8 fagottini)

1 pasta sfoglia rettangolare (anche integrale o di spelta)

300 grammi di mele Golden delicius già sbucciate e tagliate a pezzettini piccolini

3 cucchiai di marmellata (pesca o albicocca)

1 cucchiaio di miele di acacia

Un cucchiaino di polvere di vaniglia

Zucchero al velo q.b.

Priocedimento

Togliete la pasta sfoglia dal frigorifero in modo che prenda un po’ di temperatura ed in seguito non si rompa srotolandola.

Sbucciate le mele e tagliatele a pezzetti molto piccoli, mettetele in una terrina e mescolatele con la marmellata, il miele e la polvere di vaniglia.

Srotolate la sfoglia, tagliatela in 8 quadrati. Immaginate di dividere ogni quadrato in due triangoli, uno dei quali va inciso più volte con un coltello (le incisioni devono partire dalla linea diagonale “Immaginaria”e fermarsi ad un cm dal bordo esterno). Sulla parte non incisa, mettete un cucchiaio di mele, poi richiudete la sfoglia in modo che la parte incisa copra il ripieno (creerete così un triangolo).

Chiudete i lati premendoli bene uno sull’altro (potete eventualmente aiutarvi con i rebbi di una forchetta creando così una piccola decorazione).

Cuocete in forno a 180 gradi (ventilato) per 22 minuti (controllate la cottura dopo 20 minuti).

Fate raffreddare un po’ i fagotti e poi spolverateli con dello zucchero al velo.

