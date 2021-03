L’avocado, visto uno visti tutti. Errore. Lo sapete che ci sono una quindicina di varietà di questo frutto? La migliore dicono sia la Hass, dalle dimensione un po’ più ridotte ma con una polpa molto cremosa, è perfetta per la preparazione della famosa guacamole. Ma al di la delle diverse varietà, so che sono in buona compagnia se dico che quando scelgo un avocado ho sempre il terrore che sia troppo maturo o ancora acerbo. Come uscirne?

I trucchi sono questi: innanzitutto il colore deve essere uniforme, senza macchie nere che sono segnale di ammaccature. Il picciolo? Deve staccarsi facilmente e dalla fessura si deve intravedere una polpa verde. Non marrone, non giallognola. Il tatto poi è fondamentale: se facendo una piccola pressione sentite che il frutto è molle, sarà già troppo maturo, viceversa se al tatto è duro sarà ancora acerbo. La via di mezzo è dunque la scelta giusta. E, se nonostante varie accortezze sbagliamo comunque e lo compriamo troppo acerbo? Per esperienza, se vi serve subito...correte a comprarne un altro (sì, lo so, che scoperta). Se invece potete pazientare, non mettetelo assolutamente in frigorifero ma lasciatelo un giorno vicino ad una mela o una banana. Maturerà più facilmente.

Dunque oggi con l’avocado cosa cuciniamo? Se vi va di gustarlo in una veste nuova, buttate degli spaghettini integrali in acqua bollente, e nel frattempo prepariamo una crema irresistibile.



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti circa

Ingredienti (per 2 persone)

200 grammi di spaghetti integrali

1 avocado maturo al punto giusto

1 spicchio d’aglio piccolo o mezzo grande

una manciata di basilico fresco

sale e pepe q.b.

olio di oliva q.b.



Per decorare:

Zest di 1 limone biologico

4-5 foglie di basilico fresco

Procedimento

1. Fate cuocere gli spaghetti in acqua bollente.

2. Nel frattempo frullate la polpa di avocado assieme allo spicchio d’aglio, il basilico, 4 cucchiai di olio di oliva ed un pizzico di sale e pepe.

3. Scolate gli spaghetti al dente e tenete una tazza di acqua di cottura.

4. Mettete la crema di avocado in una padella, aggiungete gli spaghetti e cuocete brevemente il tutto assieme ad un po’ di acqua di cottura (basterà mescolare per un minuto per mantecarli).

5. Impiattate gli spaghetti (aiutatevi arrotolandoli in un mestolo capiente con una forchetta per dar loro una bella forma).

6. Guarnite con la buccia di un limone grattugiato, delle striscioline di basilico fresco ed un filo d’olio di oliva.

7. Servite subito.

