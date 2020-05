Lo chef

La ricetta

PROCEDIMENTO

Lavare lo stinco sotto l’acqua corrente, metterlo in una pentola e coprire di acqua fredda. Tagliare a pezzi grossi e aggiungere carote, cipolle, quindi aglio, rosmarino, alloro, pepe nero e far cuocere a fuoco basso per circa un’ora e mezza.

Togliere lo stinco dal brodo in modo che si asciughi, cospargerlo con l’aglio ridotto in crema, il pepe bianco, il miele e la senape.

Attendere circa 1 ora, quindi fare delle incisioni sulla cotenna e sistemarlo nel forno preriscaldato a 160-180 gradi.

Cuocere circa 1 ora alla stessa temperatura. A piacere si possono aggiungere nella teglia delle patate tagliate grosse che assorbiranno il grasso dello stinco e diventeranno saporitissime.